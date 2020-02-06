Médico chinês que alertou sobre coronavírus morre da doença

Li Wenliang morreu nesta quinta-feira (6) , na cidade de Wuhan Crédito: Divulgação/ G1

O médico chinês Li Wenliang morreu nesta quinta-feira (6) , na cidade de Wuhan, em decorrência do coronavírus. Ele ganhou notoriedade por ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos da infecção do novo vírus.

A divulgação de Li Wenliang sobre o perigo representado pelo coronavírus lhe custou uma reprimenda por parte do governo de Wuhan.

Ele foi acusado de "espalhar rumores online" e de "perturbar seriamente a ordem social" e teve que prestar depoimento à polícia local.