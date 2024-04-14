Médica que acusou filho mais novo de Lula é afastada do trabalho

O afastamento é de 14 dias. Luís Cláudio nas redes sociais compartilhou comentários pejorativos sobre a aparência da médica, publicados no Brasil 247.
Na gravação, os jornalistas criticam a médica por levar o caso a público. Comentam ainda que "a pessoa que preserva a sua intimidade tem o caráter melhor".
O jornal O Estado de S. Paulo apurou que, depois disso, a médica teve uma crise de ansiedade no trabalho.
Procurada pela reportagem, Natália não quis comentar o caso ou conceder entrevista.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.