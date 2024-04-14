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"Sintomas depressivos"

Médica que acusou filho mais novo de Lula é afastada do trabalho

O laudo do psiquiatra menciona "sintomas depressivos" e associa "conflitos conjugais" ao caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2024 às 09:29

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 09:29

A médica Natália Schincariol, que denunciou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, por supostas agressões físicas e psicológicas, voltou a ser afastada do trabalho. O laudo do psiquiatra menciona "sintomas depressivos" e associa "conflitos conjugais" ao caso.
O afastamento é de 14 dias. Luís Cláudio nas redes sociais compartilhou comentários pejorativos sobre a aparência da médica, publicados no Brasil 247.
Natália Schincariol foi afastada do trabalho
Natália Schincariol foi afastada do trabalho Crédito: Reprodução/Instagram
Na gravação, os jornalistas criticam a médica por levar o caso a público. Comentam ainda que "a pessoa que preserva a sua intimidade tem o caráter melhor".
O jornal O Estado de S. Paulo apurou que, depois disso, a médica teve uma crise de ansiedade no trabalho.
Procurada pela reportagem, Natália não quis comentar o caso ou conceder entrevista.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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