Mediação de conflitos: as dicas de negociadores de paz para reconciliar Brasil polarizado

Métodos de mediação de conflitos vêm ganhando espaço em diversas esferas, até nos sistemas judiciais, onde são empregados como alternativas ao encarceramento e em conciliações entre vítimas e ofensores.

Será que essas práticas poderiam ser úteis para uma sociedade brasileira tão polarizada como nos últimos tempos?

Mediadores experientes teriam dicas a compartilhar com brasileiros que brigaram com parentes ou amigos por causa da política?

Neste vídeo, nosso repórter João Fellet conversa com pessoas acostumadas a lidar com conflitos e procura lições a serem aprendidas.

Assista e confira.