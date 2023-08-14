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BBC News

Mediação de conflitos: as dicas de negociadores de paz para reconciliar Brasil polarizado

Será que essas práticas poderiam ser úteis para uma sociedade brasileira tão polarizada?
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 ago 2023 às 15:30

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 15:30

Métodos de mediação de conflitos vêm ganhando espaço em diversas esferas, até nos sistemas judiciais, onde são empregados como alternativas ao encarceramento e em conciliações entre vítimas e ofensores.
Será que essas práticas poderiam ser úteis para uma sociedade brasileira tão polarizada como nos últimos tempos?
Mediadores experientes teriam dicas a compartilhar com brasileiros que brigaram com parentes ou amigos por causa da política?
Neste vídeo, nosso repórter João Fellet conversa com pessoas acostumadas a lidar com conflitos e procura lições a serem aprendidas.
Assista e confira.
Ouça também o podcast Brasil Partido, que também aborda esse tema.

Este vídeo pode te interessar

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