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Pandemia

Média de mortes por Covid tem queda de 32% em um mês no país, diz Fiocruz

Segundo a fundação, as 807 mortes observadas nesta sexta-feira (21) também estão no menor patamar desde 7 de janeiro deste ano, quando foram registrados 793 óbitos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 ago 2021 às 15:09

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:09

O novo coronavírus causa da Covid-19
Na comparação com o pico da pandemia, em 12 de abril, quando foram observados 3.124 óbitos, a queda é de quase quatro vezes. Crédito: Freepik
O Brasil registrou  nesta sexta-feira (20) 807 mortes por Covid-19, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Na comparação com um mês antes, quando houve 1.192 óbitos, observou-se uma queda de 32% na média de mortes diárias.
Em relação a duas semanas antes, quando houve 900 óbitos, a queda chegou a 10%. Há dez dias, ou seja, desde o dia 11 de agosto (884 mortes), o país vem apresentando uma média diária de mortes inferior a 900.
As 807 mortes observadas ontem também estão no menor patamar desde 7 de janeiro deste ano, quando foram registrados 793 óbitos.
Na comparação com o pico da pandemia, em 12 de abril, quando foram observados 3.124 óbitos, a queda é de quase quatro vezes.
A média móvel de sete dias é calculada somando-se os dados do dia em questão com os seis dias anteriores e dividindo-se o resultado por sete.

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