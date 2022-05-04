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Novo prazo

MEC prorroga para 26 de maio convocação da lista de espera do Fies

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 26 de maio o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 17:33

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 mai 2022 às 17:33
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 26 de maio o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O prazo se encerraria nesta quarta-feira (4). O edital com a prorrogação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.
Segundo o MEC, a ampliação de prazo ocorre para garantir uma maior ocupação das vagas ofertadas e também devido ao fato de que, nesta edição, não haverá processo de ocupação de vagas remanescentes.
Foram ofertadas 66,5 mil vagas no primeiro processo seletivo de 2022 do Fies e, para todo o ano de 2022, serão 110 mil vagas, conforme o MEC.

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