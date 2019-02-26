MEC pede às escolas que alunos cantem hino nacional e sejam filmados

Ricardo Vélez Rodríguez, Ministro da Educação de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

Ministério da Educação (MEC) enviou às escolas brasileiras uma mensagem por e-mail solicitando que os alunos cantem o hino nacional no primeiro dia da volta às aulas, bem como que o momento seja registrado em vídeo para ser enviado ao governo federal. As informações são do Blog Renata Cafardo, para o Estadão.

A mensagem pede ainda que seja lida para as crianças uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan do governo “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.”

“Prezados Diretores, pedimos que, no primeiro dia da volta às aulas, seja lida a carta que segue em anexo nesta mensagem, de autoria do Ministro da Educação, Professor Ricardo Vélez Rodríguez, para professores, alunos e demais funcionários da escola, com todos perfilados diante da bandeira do Brasil (se houver) e que seja executado o hino nacional”, diz o escrito.

Já o diretor da Associação Brasileira de Escolas Particulares (Abepar), Arthur Fonseca Filho, discorda da medida. A carta foi enviada para escolas públicas e particulares do País. “Isso é ilegal, o MEC não tem competência para pedir nada disso às escolas”, diz.

Alguns diretores de escolas ficaram assustados com o que leram na carta, em especial por conta do pedido de que as crianças sejam filmadas. Muitos chegaram a pensar em "fake news" ou vírus em enviado por caixa eletrônica.

“Solicita-se, por último, que um representante da escola filme (pode ser com celular) trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional. E que, em seguida, envie o arquivo de vídeo (em tamanho menor do que 25 MB) com os dados da escola”, diz o corpo do e-mail. O diretor Fonseca Filho sugere ainda que as escolas não tem autorização para enviar imagens de seus alunos para o governo.