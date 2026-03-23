Educação

MEC divulga que Brasil chegou a 66% de crianças alfabetizadas em 2025

Percentual representa avanço em relação ao ano anterior e supera a meta, que era alcançar 64% de alunos da rede pública

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:28

BRASÍLIA - O governo Lula (PT) divulgou nesta segunda-feira (23) que 66% das crianças brasileiras foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, de acordo com índice criado pela gestão.

A prova do Indicador Criança Alfabetizada foi aplicada no ano passado com alunos do 2º ano do ensino fundamental, em sua maioria com sete anos. O MEC (Ministério da Educação) divulgou apenas o percentual nacional, sem dar acesso aos dados das unidades da federação, municípios ou recortes por raça ou renda. O governo promete divulgar os números por Estado na terça (24) e os por municípios na segunda (30).

O percentual divulgado pelo governo representa um forte avanço em relação ao ano anterior, quando o índice ficou em 59,2%. Também é uma superação da meta, que era atingir 64% de alunos da rede pública alfabetizados na idade adequada em 2025.

Governo Lula apresentou dados sobre educação no país em evento em Brasília Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, participaram de um evento em Brasília que reuniu milhares de representantes das secretarias de Educação do país. A divulgação neste ano foi mais cedo que na edição do ano passado, quando os números vieram a público em julho.

A iniciativa foi convocada para a entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização para prefeituras e estados que tiveram bons resultados. O selo foi lançado em 2024. Camilo disse que 2.385 municípios alcançaram o "selo ouro" nesta edição.

"Este é o maior legado que o senhor [presidente Lula] está deixando para o futuro desse país, que é garantir oportunidade para as crianças brasileiras", disse Camilo na abertura do evento. O ministro apenas mostrou o percentual no telão, sem detalhar os dados gerais para imprensa.

A solenidade é uma das últimas com participação de Camilo no MEC. O ministro petista deve se afastar do governo até o fim do mês para se dedicar às eleições. Ele tem a missão, por exemplo, de fortalecer a candidatura de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

A cerimônia também tem importância política para Lula. O presidente da República tentará ser eleito para mais um mandato à frente do Planalto. O petista colocou a educação como uma das priorioridades em seu programa de governo apresentado na eleição de 2022, e quer usar dados positivos na área em sua campanha neste ano.

"Poucas vezes a educação foi levada a sério para o conjunto da população brasileira. Muitas vezes a educação era pensada para atender a uma parte pequena da elite, e a grande maioria do povo brasileiro era tratada como se a educação não fosse uma coisa prioritária", declarou o presidente da República.

A avaliação criada em 2023 reúne resultados de provas realizadas com alunos do 2º ano pelos governos estaduais e aplicadas também nos municípios. Os dados foram ajustados para serem comparados à avaliação federal tradicional, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que ocorre a cada dois anos.

O formato do indicador acumulou críticas de especialistas porque há estados sem dados e os resultados são consolidados a partir de avaliações aplicadas pelos estados de forma não padronizada. O MEC e o Inep, que organiza a divulgação do indicador, disseram que a partir de 2024 houve um avanço na padronização nas provas, com adoção de um modelo único.

O governo divulgou um dado nacional em 2024, por exemplo, sem que houvesse resultados do estado de Roraima. A avaliação de 2023 não trouxe infromações sobre Acre, Distrito Federal e Roraima.

O governo não informou se os dados de 2025 contemplam todas as unidades da federação.

Quando o governo divulgou os resultados de 2023, comparou com os dados do Saeb de anos anteriores: em 2021, eram 36% de alfabetizadas e, em 2019 (antes da pandemia), esse percentual foi de 55%.

A Folha de S.Paulo revelou que, em paralelo à criação dessa nova avaliação a partir de provas feitas pelos estados, o Inep havia decidido engavetar a divulgação dos resultados de alfabetização do Saeb de 2023 – o que afrontava opiniões técnicas. Após má repercussão, os dados foram conhecidos.

Os dados de alfabetização do Saeb de 2023, que são calculados a partir de uma amostra e estavam barrados pelo governo, mostraram diferenças com relação à nova avaliação.

Enquanto a avaliação dos estados mostrava que 56% das crianças alfabetizadas em 2023, os dados do Saeb indicam um percentual menor, de 49%. Isso representa uma tendência de queda com relação a 2019, antes da pandemia, quando o mesmo Saeb indicava que o país tinha 55%.

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