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Ensino superior

MEC determina volta às aulas presenciais nas federais a partir de janeiro

A portaria autoriza aulas virtuais no caso de autoridades locais suspenderem atividades letivas presenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 11:04

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 11:04

aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
O Ministério da Educação (MEC) determinou volta às aulas presenciais a partir de janeiro Crédito: Freepik

Correção

02/11/2020 - 12:20
Após publicação desta matéria, o título foi alterado para deixar claro que  a determinação do MEC vale para as instituições federais de ensino superior. 
Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (2), portaria que determina que as aulas nas instituições federais de ensino superior deverão ocorrer de forma presencial a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Segundo o texto, as instituições devem um protocolo de biossegurança instituído pelo MEC em julho.
Apesar do número de contaminados pelo coronavírus ter voltado a subir no país, a portaria, assinada pelo ministro Milton Ribeiro, determina que "os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação" deverão ser utilizados em caráter excepcional e de forma complementar.
A portaria autoriza aulas virtuais no caso de autoridades locais suspenderem atividades letivas presenciais.
Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares que utilizarão os recursos educacionais digitais e a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas ofertadas.
Para os cursos de medicina, as aulas digitais só serão autorizadas para disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso.

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