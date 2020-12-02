MEC determina volta às aulas presenciais nas federais a partir de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) determinou volta às aulas presenciais a partir de janeiro Crédito: Freepik

Correção Após publicação desta matéria, o título foi alterado para deixar claro que a determinação do MEC vale para as instituições federais de ensino superior.

Apesar do número de contaminados pelo coronavírus ter voltado a subir no país, a portaria, assinada pelo ministro Milton Ribeiro, determina que "os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação" deverão ser utilizados em caráter excepcional e de forma complementar.

A portaria autoriza aulas virtuais no caso de autoridades locais suspenderem atividades letivas presenciais.

Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares que utilizarão os recursos educacionais digitais e a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas ofertadas.