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Educação

MEC abre inscrições para o Programa de Bolsa Permanência 2019

As vagas são ofertadas para estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação em instituições federais

Publicado em 

02 jul 2019 às 17:39

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 17:39

As inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), até 30 de agosto de 2019 Crédito: Pixabay
O Ministério da Educação autorizou a abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa Permanência (PBP) para estudantes indígenas e quilombolas, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior.
De acordo com a portaria publicada na edição desta terça-feira (02) do Diário Oficial da União, as inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP), até 30 de agosto de 2019.
Até a mesma data, será feita, também, a análise da documentação comprobatória de elegibilidade do estudante ao PBP e a aprovação do respectivo cadastro no SISBP pelas instituições federais de ensino superior.
Segundo o MEC, o PBP foi instituído pela Portaria 389, de 9 de maio de 2013, e "tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica das instituições federais de ensino superior".
Já o SISBP objetiva gerenciar as ações relacionadas ao PBP, sobretudo, o ingresso de estudantes no programa e o pagamento de bolsas.

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