"Me ajuda nas redes", pediu Wajngarten a blogueiro bolsonarista investigado

À mesa, em pronunciamento, ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten. Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no inquérito dos atos antidemocráticos mostram que, enquanto ocupou o cargo, o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten recebeu aconselhamento do blogueiro Allan dos Santos, dono do portal Terça Livre.

Em abril de 2019, o então secretário colocou o blogueiro em um grupo de WhatsApp classificado por ele como "grupo de pensamento de mídia da Secom". Depois disso, os dois se reuniram e conversaram sobre a comunicação do governo federal, segundo apontam as conversas. Um dos encontros, de acordo com Allan dos Santos, foi para "transmitir alguns conselhos do Olavo" - em provável referência ao "guru" do bolsonarismo Olavo de Carvalho. "Na Secom, contem comigo", chegou a escrever o blogueiro a um interlocutor.

As mensagens trocadas também mostram que o secretário contou com a ajuda do blogueiro quando entrou na mira da Polícia Federal sob suspeita de usar o cargo para direcionar verbas de propaganda do governo a clientes de sua empresa de publicidade. Wajngarten chega a mandar o que chama de "argumentos sintetizados" sobre o caso e pede: "me ajuda nas redes por favor".

Ao Estadão, o ex-secretário afirmou que sua gestão na Secom foi "exclusivamente técnica". "Tanto não tinha nada nas conversas que não sou parte nesse inquérito. Não tenho nenhuma relação com Allan. Devo tê-lo visto não mais que 3-5 vezes. É dono de veículo, devo ter falado com o veículo 2-3 vezes. Hoje foi uma delas. Absolutamente nada além. Durante a minha gestão nenhum centavo foi investido em blogs ou sites. Tudo através do Google", disse.

No último relatório parcial da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal em dezembro, a delegada Denisse Dias Rosas Ribeiro sugeriu a abertura de um inquérito específico para investigar os mecanismos usados pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom) e os servidores do órgão que podem ter favorecido canais bolsonaristas e antidemocráticos com anúncios publicitários custeados pelo governo.

As suspeitas da PF sobre o possível direcionamento de verbas de publicidade para financiar páginas na internet dedicadas a promover manifestações contra a democracia vieram a público em setembro do ano passado, ocasião em que o Palácio do Planalto foi envolvido diretamente no inquérito pela primeira vez. O investimento de dinheiro público nesses sites também foi identificado pela CPI das Fake News.

A Secom já afirmou que a distribuição de verbas publicitárias "segue os critérios constitucionais de impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência" e que a distribuição da publicidade digital oficial do governo "é de responsabilidade do Google Ads", ferramenta do Google na qual o usuário define parâmetros sobre qual público-alvo quer alcançar com o anúncio.

Apesar de não haver um controle direto sobre quais sites as peças são exibidas, o governo tem a opção de bloquear a sua presença em determinadas páginas ou adicionar filtros que impeçam sua divulgação em sites considerados inadequados.

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