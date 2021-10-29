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Eleições 2022

MDB faz pré-lançamento de candidatura de Simone Tebet à presidência nas redes

Mote de campanha é '"diga sim", usando as iniciais do nome da senadora. A sugestão de usar a palavra "sim" é passar a ideia de positividade

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 18:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2021 às 18:44
Senadora Simone Tebet (MDB-MS).
Senadora Simone Tebet (MDB-MS). Crédito: Jefferson Rudy
O MDB iniciou nesta sexta-feira (29) o lançamento do nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata à presidência da República pelo partido.
A sigla decidiu esperar o fim da CPI da Covid para colocar na rua o nome da parlamentar e assim evitar acusações de que ela estaria usando a comissão como palco para se lançar na disputa pelo Planalto.
O presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), diz a aliados ter conseguido construir união interna em torno do nome da senadora. Ainda assim, o deputado quer buscar a assinatura de 20 dos 27 diretórios regionais da sigla antes do ato de lançamento oficial do nome de Simone.
A sugestão de usar a palavra "sim" é passar a ideia de positividade. A ideia foi da equipe de comunicação orientada pelo presidente do MDB, Baleia Rossi (MDB-SP).
Tebet é o quinto nome dos partidos que buscam uma alternativa à polarização do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.
Nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), se filiou ao PSD, cuja cúpula deseja lançá-lo à briga pelo Planalto.

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