Marquise desaba e deixa ao menos 5 mortos e 9 feridos em Pernambuco

Segundo a Defesa Civil de Aliança, as mortes são de duas adolescentes, de 13 e 16 anos; duas mulheres, de 46 e 70 anos; e um homem, de 25 anos.

Parentes confirmaram que a dona de casa Marly Alves e a sobrinha dela Beatriz Alves estão entre as vítimas. Marly chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já Beatriz morreu no local. A prefeitura, porém, não confirmou oficialmente o nome de nenhuma vítima.