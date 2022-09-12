Marquise desaba e deixa ao menos 5 mortos e 9 feridos em Pernambuco

A cidade de Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco, está de luto. Durante o desfile em comemoração aos 94 anos de emancipação do município, na noite de domingo (11), uma marquise desabou e deixou ao menos cinco mortos e nove feridos, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a Defesa Civil de Aliança, as mortes são de duas adolescentes, de 13 e 16 anos; duas mulheres, de 46 e 70 anos; e um homem, de 25 anos.
Parentes confirmaram que a dona de casa Marly Alves e a sobrinha dela Beatriz Alves estão entre as vítimas. Marly chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já Beatriz morreu no local. A prefeitura, porém, não confirmou oficialmente o nome de nenhuma vítima.
O Samu informou também que acionou equipes de cidades vizinhas para apoiar nos atendimentos. Nas imagens enviadas à TV Globo, é possível ver momentos antes do desabamento e o socorro aos feridos, após o ocorrido.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco comunicou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento total do caso.