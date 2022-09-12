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Marquise desaba e deixa ao menos 5 mortos e 9 feridos em Pernambuco

O acidente aconteceu durante o desfile em comemoração aos 94 anos de emancipação do município de Aliança, em Pernambuco, na noite de domingo (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2022 às 11:33

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 11:33

A cidade de Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco, está de luto. Durante o desfile em comemoração aos 94 anos de emancipação do município, na noite de domingo (11), uma marquise desabou e deixou ao menos cinco mortos e nove feridos, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a Defesa Civil de Aliança, as mortes são de duas adolescentes, de 13 e 16 anos; duas mulheres, de 46 e 70 anos; e um homem, de 25 anos.

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Parentes confirmaram que a dona de casa Marly Alves e a sobrinha dela Beatriz Alves estão entre as vítimas. Marly chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já Beatriz morreu no local. A prefeitura, porém, não confirmou oficialmente o nome de nenhuma vítima.
Escombros de marquise que desabou na noite de domingo (11)
Escombros de marquise que desabou na noite de domingo (11) Crédito: Danielle Fonseca/TV Globo
O Samu informou também que acionou equipes de cidades vizinhas para apoiar nos atendimentos. Nas imagens enviadas à TV Globo, é possível ver momentos antes do desabamento e o socorro aos feridos, após o ocorrido.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco comunicou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento total do caso.

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