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Comitiva Bolsonaro

Marqueteiro do Aliança é 6ª pessoa da comitiva nos EUA confirmada com coronavírus

O publicitário  Sérgio Lima confirmou o resultado pelo Twitter na madrugada deste domingo (15)

Publicado em 15 de Março de 2020 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 10:30
O marqueteiro do Aliança do Brasil, o publicitário Sérgio Lima, é a sexta pessoa que esteve com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos a testar positivo para o coronavírus. Ele não viajou no avião presidencial, mas esteve junto com o grupo durante reuniões na Flórida.
O publicitário confirmou o resultado pelo Twitter na madrugada deste domingo: "Acabo de receber meu resultado positivo para o #Covid-19 (sic). Fico chateado por ter que me afastar do trabalho pelo período da quarentena, mas vou aproveitar para ler e estudar. Cuidem-se", escreveu.
Além de Lima, outras cinco pessoas que mantiveram contato com Bolsonaro foram confirmadas com a covid-19. O primeiro caso foi o do secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten, que obrigou aos demais integrantes da comitiva a fazerem o exame mesmo sem apresentar os sintomas.
Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, usam máscaras cirúrgicas em live no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a doença, mas a orientação da equipe médica é que ele se mantenha em quarentena no Palácio do Alvorada e repita o exame no início desta semana. Exames mostraram também que a primeira-dama Michelle e o deputado Eduardo Bolsonaro não foram contaminados.
Tiveram resultados positivos para o coronavírus o encarregado de Negócios do Brasil nos Estados, o embaixador Nestor Forster; o senador Nelsinho Trad (PTB-MS), e a advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança do Brasil, que também viajou em voo de carreira. O prefeito de Miami, Francis Suarez, que recebeu a comitiva brasileira, também foi confirmado com a covid-19.
Na noite de sábado, o Itamaraty divulgou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, testou negativo para o coronavírus, assim como os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Parte da comitiva brasileira ainda aguarda o resultado do teste.

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