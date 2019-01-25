Marina S.: 'É inadmissível que poder público e empresas não aprendam'

A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência Marina Silva comentou nesta sexta-feira, em seu perfil no Twitter, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
"Depois de 3 anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete como tragédia em Brumadinho. É inadmissível que o poder público e empresas mineradoras não tenham aprendido nada", escreveu.
Marina também afirmou que está em contato com a prefeitura de Belo Horizonte.
Organizações não governamentais, como Instituto Socioambiental e Greenpeace, também se manifestaram na rede social.