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Tragédia ambiental

Marina S.: 'É inadmissível que poder público e empresas não aprendam'

Ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da República afirma que a 'história se repete como tragédia'; veja outras repercussões de ambientalistas

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 19:06

Publicado em 

25 jan 2019 às 19:06
Marina Silva discursa em um trio elétrico na Serra Crédito: Natalia Devens
A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência Marina Silva comentou nesta sexta-feira, em seu perfil no Twitter, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
"Depois de 3 anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete como tragédia em Brumadinho. É inadmissível que o poder público e empresas mineradoras não tenham aprendido nada", escreveu.
Marina também afirmou que está em contato com a prefeitura de Belo Horizonte.
Organizações não governamentais, como Instituto Socioambiental e Greenpeace, também se manifestaram na rede social.

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