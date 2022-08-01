Mara Gabrilli deve ser anunciada como vice na chapa de Tebet

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) deve ser anunciada ainda nesta semana como vice na chapa da candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB).

Integrantes da campanha de Tebet trabalham para que o evento que vai confirmar o nome da senadora tucana aconteça ainda nesta terça-feira (2).

A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A informação de que Mara Gabrilli havia sido convidada e aceitado compor a chapa com a emedebista foi antecipada pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

A reunião que pode selar a indicação deve acontecer nesta segunda-feira (1). Simone Tebet está em São Paulo para a participação de evento na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e deve se reunir com a senadora e a cúpula dos dois partidos.

O MDB confirmou durante convenção nacional na semana passada o nome de Simone Tebet como candidata ao Palácio do Planalto, com uma ampla maioria dos votos. No entanto, houve oposição nos estados que defendiam apoio já no primeiro turno a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A federação PSDB-Cidadania também chancelou no mesmo dia, por unanimidade, o nome de Tebet.

Os partidos e também o União Brasil vinham há meses mantendo discussões para lançar uma candidatura única ao Palácio do Planalto, buscando romper a polarização existente entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O União Brasil, no entanto, desistiu de integrar o bloco. A sigla havia lançado inicialmente o presidente Luciano Bivar (PE), que acabou desistindo no último fim de semana. A senadora Soraya Thronicke (MS) deve ser a candidata do União Brasil.

A indicação da tucana para o posto de vice na chapa acabou definida após o fim do imbróglio envolvendo alianças no Rio Grande do Sul, no fim de semana. O MDB decidiu retirar a candidatura ao governo estadual para apoiar Eduardo Leite (PSDB), retirando o último obstáculo para a aliança a nível nacional.

O nome de Mara Gabrilli não era a primeira opção de Tebet, que nos bastidores declarava a sua preferência pelo também senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Simone Tebet Crédito: MDB / Twitter / Reprodução

O parlamentar cearense, no entanto, vinha apresentando resistência a integrar a chapa. Jereissati vinha apresentando críticas à pré-candidatura, em particular sobre o trabalho da equipe de marketing. Argumentava que a senadora tinha uma história política consistente, com atuações marcantes na Comissão de Constituição e Justiça e CPI da Covid, mas era mostrada nas peças de rádio e televisão como uma mulher mais ligadas às preocupações familiares e do lar.

No meio dessa indefinição, também se apresentou como nome para a vice a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Os tucanos, no entanto, não abriam mão da vice, em particular por essa ser a primeira vez em décadas que o partido não terá um nome disputando a presidência.

Mara Gabrilli (PSDB-SP) está em seu primeiro mandato como senadora que termina em 2027. Por isso não terá problemas de ficar sem cargo, em caso de derrota nas eleições de outubro.

Ela também já foi deputada federal, vereadora e secretária municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência. A equipe de Tebet acredita que uma chapa formada exclusivamente por mulheres pode ser um fator importante para romper a polarização da corrida presidencial.

A senadora também figura como um nome que une a ala paulista do PSDB e a direção nacional do partido relação que ficou estremecida após a polêmica envolvendo a candidatura e desistência do ex-governador João Doria.