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Em frente ao Planalto

Manifestantes são detidos com cartazes 'Bolsonaro Genocida' em Brasília

A faixa mostra também uma caricatura do presidente com rabo e chifres, transformando uma cruz vermelha - símbolo da saúde - em uma suástica nazista

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:24
O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para sanção dos projetos de lei que ampliam a aquisição de vacinas pelo Governo Federal.
O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ao menos quatro manifestantes foram detidos no começo da tarde desta quinta-feira, 18. Segundo parlamentares do PT e do PCdoB, eles foram levados à sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília após estenderam uma faixa com os dizeres "Bolsonaro Genocida" em frente ao Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios.
A faixa mostra também uma caricatura do presidente Jair Bolsonaro com rabo e chifres, transformando uma cruz vermelha - símbolo da saúde - em uma suástica nazista.
Alguns dos integrantes do grupo são militantes do PT. Os deputados federais petistas Natália Bonavides (RN) e Alencar Santana Braga (SP) disseram que estão a caminho do local.

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Ao Estadão, Bonavides afirmou que os militantes foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional (LSN), motivo pelo qual teriam sido levados à Polícia Federal, e não para uma delegacia da Polícia Civil do DF.
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também afirmou que eles foram enquadrados na mesma lei. "Quatro manifestantes foram PRESOS na Esplanada após abrir uma faixa chamando o genocida Bolsonaro de genocida!!! Enquadrados na Lei de Segurança Nacional!", postou a parlamentar.

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