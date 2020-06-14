Manifestação esvaziada a favor de Bolsonaro recebe opositores em SP

Manifestante à favor do presidente Jair Bolsonaro durante manifestação no Centro de São Paulo Crédito: Marcello Zambrana

Após acordo com a Polícia Militar, e em função de uma decisão judicial que impede a realização de atos a favor e contra ao mesmo tempo na Avenida Paulista, a via ficou reservada neste domingo a protestantes que fazem oposição ao governo. A PM acompanha à distância o protesto com faixas e cartazes que pedem "Fora Bolsonaro".

O ato, mais uma vez, foi convocado por torcedores de futebol que têm se manifestado politicamente por meio do movimento "Somos Democracia". Segundo Danilo Pássaro, fundador do grupo, representantes de torcidas organizadas de 14 Estados entraram em contato com ele durante as últimas semanas e devem aderir ao ato deste domingo em suas capitais.

"Fizemos reuniões online com representantes de torcidas de 14 estados", disse Pássaro. Apesar da presença do Somos Democracia estar restrita a 14 Estados e ao Distrito Federal, a estimativa dele é que 18 Estados registrem movimentações. Isso, porque além dos torcedores, os atos devem congregar coletivos ligados ao movimento negro e outras entidades, como a Frente Povo Sem Medo.