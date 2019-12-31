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Óleo no litoral

Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral do Ceará

A Marinha do Brasil informou que militares, membros da Defesa Civil e voluntários estão sendo mobilizados para ajudar no recolhimento dos vestígios de óleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 21:02

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 21:02

Em novembro, fragmentos de óleo foram encontrados nas praias do Espírito Santo Crédito: Rogerio Panisset
Resíduos de óleo foram encontrados novamente no litoral do Ceará nesta segunda-feira (30), após aproximadamente dois meses longe na região. As manchas apareceram nas praias de Caetanos de Cima, no município de Amontada, e na praia de Apiques, em Itapipoca.
De acordo com o Ibama, amostras do material foram enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), a fim de verificar o tipo do óleo.
A Marinha do Brasil informou que militares, membros da Defesa Civil e voluntários estão sendo mobilizados para ajudar no recolhimento dos vestígios de óleo. 
Segundo o Ibama, até a última sexta (27) haviam 980 pontos atingidos pelos resíduos, em contaminação que atingiu todos os estados do Nordeste, mais praias do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Membros do Turismo Comunitário de Caetanos de Cima disseram à Folha de S.Paulo que foi a segunda vez que o petróleo chegou na cidade e em praias vizinhas. Dessa vez, as manchas chegaram em maior quantidade, segundo as pessoas ouvidas pela reportagem.

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A comunidade de Caetanos de Cima, litoral oeste do Ceará, é formada por pescadores e agricultores.
As primeiras manchas de óleo foram vistas há quatro meses no litoral do Nordeste, no estado da Paraíba, em 30 de agosto. As cidades afetadas na ocasião foram Conde e Pitimbu, que ficam a cerca de 40 km uma da outra. 
As análises do óleo, realizadas pela Petrobras, Marinha e universidades do Nordeste, indicaram que o material tem assinatura venezuelana, uma mistura de três campos de exploração no país. 
Em resposta, o governo de Nicolás Maduro negou que seja responsável pelo desastre ambiental.

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