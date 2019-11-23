Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
Contaminação no mar

Manchas de óleo chegam pela primeira vez ao litoral do Rio de Janeiro

Balanço realizado pelo Ibama mostra que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros, entre os quais o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

23 nov 2019 às 12:29

Fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Grussaí, no litoral do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de São João da Barra
FOLHAPRESS - Fragmentos de óleo foram encontrados, pela primeira vez, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Uma pequena porção --cerca de 300 gramas--, de óleo foi recolhida na praia de Grussaí, na cidade de São João da Barra, nesta sexta-feira (22).
Segundo a força-tarefa formada por Marinha, Ibama e Agência Nacional de Petróleo (ANP), as manchas de óleo que atingiram a praia de Grussaí passaram por análise do Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira.

"[O material] é compatível com o óleo encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo", concluiu o instituto.
A Marinha informou, por meio de nota, que uma equipe de militares está no local para monitorar e limpar a praia. Servidores do Ibama também estão a caminho.
Balanço realizado pelo Ibama nesta sexta mostra que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros, entre os quais o Espírito Santo;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados