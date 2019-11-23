Manchas de óleo chegam pela primeira vez ao litoral do Rio de Janeiro
FOLHAPRESS - Fragmentos de óleo foram encontrados, pela primeira vez, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Uma pequena porção --cerca de 300 gramas--, de óleo foi recolhida na praia de Grussaí, na cidade de São João da Barra, nesta sexta-feira (22).
Segundo a força-tarefa formada por Marinha, Ibama e Agência Nacional de Petróleo (ANP), as manchas de óleo que atingiram a praia de Grussaí passaram por análise do Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira.
"[O material] é compatível com o óleo encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo", concluiu o instituto.
A Marinha informou, por meio de nota, que uma equipe de militares está no local para monitorar e limpar a praia. Servidores do Ibama também estão a caminho.
Balanço realizado pelo Ibama nesta sexta mostra que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros, entre os quais o Espírito Santo;