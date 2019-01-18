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Educação

Mais de 1,5 milhão de estudantes já visualizaram resultados do Enem

Os resultados estão disponíveis desde as 8h30, na internet, na Página do Participante e no aplicativo oficial do Enem

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:13

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:13
Inep vai eliminar mais de 42 mil caixas de avaliações do Saeb e Enem Crédito: Reprodução
Mais de 1,5 milhão de estudantes visualizaram na manhã desta sexta-feira (18) os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados estão disponíveis desde as 8h30, na internet, na Página do Participante e no aplicativo oficial do Enem. Os estudantes podem acessar o resultado individual em cada uma das provas: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.
Para acessar as notas, é preciso usar a senha criada na hora da inscrição. Caso o participante não se lembre da senha, basta clicar no campo Esqueci minha senha. O estudante deverá, então, confirmar o e-mail cadastrado no sistema para receber uma senha temporária. Quem esqueceu a senha e também não tem acesso ao e-mail cadastrado tem a opção de informar novos contatos para receber a senha temporária.
O Inep divulgará no dia 18 de março o espelho da redação, ou seja, detalhes da correção dessa prova. Isso é feito após os processos seletivos dos programas federais. A correção tem função apenas pedagógica e não é possível interpor recurso.
A nota dos treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos, também será divulgada no dia 18 de março.
O Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro de 2018 a mais de 4,1 milhões de estudantes em todo o país. Desde o dia 14 de novembro, estão disponíveis as provas e os gabaritos oficiais. Também estão disponíveis vídeos com os enunciados e as opções de respostas da videoprova na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

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