Mais 136 blocos desfilam neste fim de semana em São Paulo

São Paulo - Milhares de foliões acompanham o bloco Chá Rouge na Avenida 23 de Maio, que está sendo utilizada a primeira vez para a passagem de blocos no carnaval (Rovena Rosa/Agência Brasil) Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

No sábado, a partir das 15h, Claudia Leitte se apresenta na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, com o Bloco Largadinho. É a segunda vez que a cantora traz o carnaval baiano para a capital paulista com muitos sucessos do axé.

Na Vila Mariana, o baiano Bell Marques se apresenta, às 13h, na região do Parque do Ibirapuera com o bloco Bell na Rua.

Na região de Pinheiros, a atração é o bloco Vou de Táxi – Amor de Carnaval desfilará na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, às 14h. São esperadas até 100 mil pessoas na avenida, segundo estimativa da organização.

Os blocos do Sebah Vieira e Navio Pirata desfilam, às 13h, na Avenida Tiradentes.

DOMINGO

O Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, estreia no carnaval paulistano neste domingo, às 13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, na região do Ibirapuera.. Preta Gil, que se apresenta no Rio de Janeiro há 10 anos, fará a primeira apresentação em São Paulo.

Outra estreante em São Paulo é a funqueira Lexa. O bloco Lexa Sapequinha faz referência à música lançada pela cantora no ano passado. O desfila será na Avenida Tiradentes, às 14h.

A baiana Daniela Mercury encerra a programação do carnaval paulistano. O bloco Pipoca da Rainha descerá a Rua da Consolação com os sucessos de Daniela O Canto da Cidade, Rapunzel e “wing da Cor. O desfile começa às 14h.

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