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Tragédia

Mãe e filho invadem casa e matam dois idosos em Mato Grosso

De acordo com a delegada responsável pelo caso, o alvo do ataque era o dono do imóvel, que não foi atingido. Ele e a mulher suspeita de atirar teriam uma desavença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2024 às 13:38

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 13:38

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher entra na casa com uma arma em punho
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher entra na casa com uma arma em punho Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil de Mato Grosso procura mãe e filho acusados de invadir uma casa e matar a tiros dois idosos na cidade de Peixoto de Azevedo, no norte do estado, neste domingo (21). De acordo com a polícia, eles estavam armados e entraram na residência no momento em que acontecia uma confraternização e efetuaram disparos, atingindo três pessoas.
Pilson Pereira da Silva, 80, e Rui Luiz Bolgo, 68, morreram no local. A terceira vítima dos tiros, um padre da cidade, foi hospitalizado. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morrer. Logo após o crime, mãe e filho deixaram o local em uma caminhonete. Segundo investigação da polícia, eles teriam fugido do município. O companheiro da mulher, que estava no veículo, também é procurado.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, Anna Marien, o alvo do ataque era o dono do imóvel, que não foi atingido pelos disparos. Ele e a mulher suspeita de atirar teriam uma desavença em relação à casa onde ocorreu o crime. "A suspeita locava aquele imóvel do proprietário e ao sair da residência deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial e, a partir daí, várias discussões e desentendimentos entre eles", disse a delegada.
Segundo ela, os suspeitos foram à delegacia ainda no domingo para registrar um boletim de ocorrência contra o proprietário da casa. "No entanto, poucas horas depois eles mesmos praticaram esse ato criminoso", concluiu.

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