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Rio de Janeiro

Lutadora do UFC reage a assalto e domina ladrão com socos e mata-leão

Polyana Viana conta que bandido tentou roubar seu celular

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:19

Publicado em 

07 jan 2019 às 18:19
Polyana e o ladrão dominado por ela Crédito: Reprodução
A lutadora brasileira Polyana Viana, do UFC, reagiu a um assalto na noite do último sábado (5) em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e dominou o ladrão que tentava roubar o seu celular.
Segundo reportagem do site "MMAjunkie", Polyana estava esperando um Uber na porta do condomínio em que mora quando foi abordada pelo bandido.
"Quando ele viu que eu tinha percebido a presença dele, ele estava bem perto de mim. Ele me perguntou as horas. Eu disse, mas vi que ele não foi embora. Então pus o celular na minha cintura. Aí me me disse: 'Me passa o celular. Não tente reagir, estou armado'. Ele pôs a mão sobre o parecia ser uma arma, mas percebi que estava maleável. Ele estava bem perto de mim. Foi quando pensei: se é uma arma, ele não terá tempo de sacá-la. E dei dois socos e um chute. Ele caiu e o detive com um mata-leão", explicou a lutadora.
O bandido usou uma arma de papelão Crédito: Reprodução
O ladrão foi mantido dominado com uma chave de braço até a chegada a polícia. A "arma" era feita de papelão.
A última luta da brasileira pelo UFC aconteceu em em 4 de agosto, em Los Angeles. Na oportunidade, ela foi derrotada pela americana JJ Aldrich. Polyana tem um cartel de 10 vitórias e duas derrotas no MMA.
Cartaz da última luta de Polyana Crédito: @polyanaviana | Instagram

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