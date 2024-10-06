Lula vota em São Bernardo e critica falta de compromissos de candidatos

Presidente Lula incentivou os eleitores a pesquisarem o passado dos candidatos Crédito: RICARDO STUCKERT/PR

O presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) votou nas primeiras horas de abertura dos colégios eleitorais neste domingo (6), na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo. Lula estava acompanhando dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho), da primeira-dama, Janja, e do candidato do PT de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira.

Depois de votar, Lula acenou aos fotógrafos e cinegrafistas e conversou com jornalistas. Sem citar nenhum candidato e sem usar bottom ou adesivo de campanhas, o presidente criticou o uso da mentira nas eleições. Ele estava vestindo uma camisa lisa de cor azul.

"Tem agora a fake news, tem agora a quantidade de mentiras, tem agora a quantidade de provocações, tem agora o surgimento de candidatos que não têm nenhum compromisso com ninguém a não ser provocar, a não ser falar mentira", afirmou.

Lula então incentivou que os eleitores pesquisem o passado dos candidatos, porque isso é importante para saber o que eles farão no futuro. "Enquanto tiver democracia existirá o direito do povo escolher. Para o bem ou para o mal, é o povo que vai escolher. E se ele tiver boas informações, ele sempre vai escolher para o bem", afirmou.

O presidente disse que é importante saber quem vai respeitar a questões relacionadas às mulheres, aos negros e à população LBDTQIAPN+. Além disso, ele afirmou que espera que o resultado das eleições seja benéfico para milhões de pessoas, que não precisam ser governadas, mas cuidadas.