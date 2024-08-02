Lula volta a mandar indireta a Musk e fala em 'babaca'

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CE, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) voltou a criticar de forma indireta o bilionário Elon Musk nesta sexta-feira (2) ao afirmar que tem "babaca" que desenvolve foguete para procurar outro planeta para morar.

"Tem gente que, em vez de ajudar, está fazendo foguete procurando lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui, na Terra. É a única Arca de Noé que nós temos. Como quero viver 120 anos, vou cuidar da Terra como cuidaria de um filho com um mês de nascimento" disse o presidente no porto de Pecém (CE).

No local, ele assinou a sanção do marco legal do hidrogênio verde e a construção de um trecho da ferrovia Transnordestina no estado.

Não é a primeira vez que Lula manda recado para Musk. Em abril, ele criticou "um bilionário fazendo foguete para ver se encontra lugar lá fora".

"Ele [bilionário] vai ter que aprender a viver aqui, utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, melhorar a vida das pessoas", completou, sem citar nominalmente Musk.

Além de dono do X e da fabricante de veículos elétricos Tesla, Musk também é fundador da Space X, que desenvolveu avanços tecnológicos como a capacidade do foguete Falcon 9 de retornar ao solo e planos de enviar os primeiros humanos a Marte.

Lula também afirmou na época que "o crescimento do extremismo de extrema direita que se dá ao luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim desse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível", completou.