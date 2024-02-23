Lula usa evento para falar de eleição e alertar contra voto em 'imbecil'

RIO DE JANEIRO - O presidente Lula voltou nesta sexta-feira (23) a usar um evento oficial no Rio de Janeiro para falar de eleição, elogiar o prefeito aliado Eduardo Paes (PSD) e sugerir aos eleitores que não votem em um "imbecil".

As indiretas tinham como alvo tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o deputado Marcelo Crivella (Republicanos), antecessor de Paes.

Lula participa da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, no Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Lula participou da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e da operação do BRT Transbrasil, obras iniciadas no segundo mandato de Paes (2012-2016), mas não concluídas na gestão Crivella (2017-2020).

"Espero que vocês saibam fazer essa diferença entre quem trabalha, quem faz as coisas e quem fala muita bobagem, muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Tem gente que levanta de manhã e começa a mentir no celular. Almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala", disse Lula.

"Nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. E a gente não pode votar num imbecil que fala mais bobagem, não votar num imbecil que mais agride os outros."

Antes, Eduardo Paes classificou o antecessor como "um governante mesquinho" por não ter concluído as obras iniciadas em seu governo.