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Ataques indiretos

Lula usa evento para falar de eleição e alertar contra voto em 'imbecil'

Presidente elogiou o aliado Eduardo Paes, candidato à reeleição no Rio de Janeiro, que chamou antecessor Crivella de 'governante mesquinho'

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 18:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2024 às 18:47
RIO DE JANEIRO - O presidente Lula voltou nesta sexta-feira (23) a usar um evento oficial no Rio de Janeiro para falar de eleição, elogiar o prefeito aliado Eduardo Paes (PSD) e sugerir aos eleitores que não votem em um "imbecil".
As indiretas tinham como alvo tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o deputado Marcelo Crivella (Republicanos), antecessor de Paes.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, no Rio de Janeiro
Lula participa da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, no Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Stuckert / PR
Lula participou da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e da operação do BRT Transbrasil, obras iniciadas no segundo mandato de Paes (2012-2016), mas não concluídas na gestão Crivella (2017-2020).
"Espero que vocês saibam fazer essa diferença entre quem trabalha, quem faz as coisas e quem fala muita bobagem, muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Tem gente que levanta de manhã e começa a mentir no celular. Almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala", disse Lula.
"Nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. E a gente não pode votar num imbecil que fala mais bobagem, não votar num imbecil que mais agride os outros."
Antes, Eduardo Paes classificou o antecessor como "um governante mesquinho" por não ter concluído as obras iniciadas em seu governo.
As críticas de Paes destoam da sinalização de pacificação com Crivella em razão do apoio do Republicanos à sua reeleição.

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