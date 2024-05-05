Lula sobrevoa Porto Alegre ao lado de Lira, Pacheco e Leite

Lula durante sobrevoo a Porto Alegre, que sofre com inundações causadas pela chuva Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Lula e Leite sobrevoaram a capital do Estado e passaram pelas áreas alagadas pelo Lago Guaíba, incluindo o Mercado Municipal. Em um vídeo divulgado pelo presidente, o governador aponta ao grupo prédios históricos e a prefeitura.

Em Porto Alegre com o governador @EduardoLeite_. Todos os poderes e níveis de governo trabalhando unidos neste momento de emergência. Seguiremos trabalhando juntos pela recuperação das regiões afetadas pelas fortes chuvas.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/KRKi0iwhro — Lula (@LulaOficial) May 5, 2024

Lula esteve em Santa Maria, na região central, na quinta-feira (2) e retornou para Brasília no mesmo dia. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, estão no Estado desde então.