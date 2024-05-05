Lula sobrevoa Porto Alegre ao lado de Lira, Pacheco e Leite

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) sobrevoou o Rio Grande do Sul neste domingo (5) ao lado do governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Lula desembarcou em Porto Alegre na manhã deste domingo (5) com uma comitiva de 18 autoridades, incluindo o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.
A lista inclui alguns dos principais ministros do governo, como Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Nísia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente. A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, acompanha o grupo.
Lula e Leite sobrevoaram a capital do Estado e passaram pelas áreas alagadas pelo Lago Guaíba, incluindo o Mercado Municipal. Em um vídeo divulgado pelo presidente, o governador aponta ao grupo prédios históricos e a prefeitura.
Lula esteve em Santa Maria, na região central, na quinta-feira (2) e retornou para Brasília no mesmo dia. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, estão no Estado desde então.
As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 75 mortos e 103 desaparecidos, segundo o balanço divulgado pelo governo estadual na manhã deste domingo (5). Mais de 780 mil pessoas em diferentes pontos do estado foram afetadas.
Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas que só podem ser acessadas por barcos e famílias isoladas à espera de resgate. Já a capital foi invadida pelas águas do Guaíba e enfrenta diferentes transtornos, como o fechamento do aeroporto.