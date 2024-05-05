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Chuvas no Rio Grande do Sul

Lula sobrevoa Porto Alegre ao lado de Lira, Pacheco e Leite

Presidente desembarcou no Estado gaúcho de novo neste domingo (5) com comitiva de ministros para verificar desastre causado pelas inundações

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 14:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2024 às 14:16
BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) sobrevoou o Rio Grande do Sul neste domingo (5) ao lado do governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Lula desembarcou em Porto Alegre na manhã deste domingo (5) com uma comitiva de 18 autoridades, incluindo o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sobrevoo em Porto Alegre, cidade afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul
Lula durante sobrevoo a Porto Alegre, que sofre com inundações causadas pela chuva Crédito: Ricardo Stuckert / PR
A lista inclui alguns dos principais ministros do governo, como Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Nísia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente. A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, acompanha o grupo.
Lula e Leite sobrevoaram a capital do Estado e passaram pelas áreas alagadas pelo Lago Guaíba, incluindo o Mercado Municipal. Em um vídeo divulgado pelo presidente, o governador aponta ao grupo prédios históricos e a prefeitura.
Lula esteve em Santa Maria, na região central, na quinta-feira (2) e retornou para Brasília no mesmo dia. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, estão no Estado desde então.
As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 75 mortos e 103 desaparecidos, segundo o balanço divulgado pelo governo estadual na manhã deste domingo (5). Mais de 780 mil pessoas em diferentes pontos do estado foram afetadas.
Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas que só podem ser acessadas por barcos e famílias isoladas à espera de resgate. Já a capital foi invadida pelas águas do Guaíba e enfrenta diferentes transtornos, como o fechamento do aeroporto.

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