Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula sobre governadores bolsonaristas: alguns não têm comparecido a eventos no Planalto
"Pelo bem do povo"

Lula sobre governadores bolsonaristas: alguns não têm comparecido a eventos no Planalto

Presidente disse, nesta sexta-feira (26), em solenidade sobre a nova etapa do PAC, em Brasília, que não considerará posição política dos gestores estaduais para atender pedidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2024 às 14:37

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 14:37

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, queixou-se da ausência de alguns governadores nos eventos do Palácio do Planalto e disse que a sua gestão não considerará a posição política dos gestores estaduais para atender pedidos.
As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 26, em solenidade em Brasília em que ministros anunciaram medidas da nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
"Ora, não é porque o governador do Pará é oposição, porque o de São Paulo é oposição, que eu vou deixar de atender os projetos"
Luiz Inácio Lula da Silva - Presidente do Brasil
Em discurso, Lula fez agradecimentos àqueles que compareceram ao evento e mencionou os governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da Paraíba, João Azevêdo (PSB), do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), do Piauí, Rafael Fonteles (PT), do Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).
"Eu sei que não é fácil vocês saírem dos estados para virem aqui toda vez que a gente chama, mas a gente só chama porque é importante a gente trazer o Brasil de volta à civilidade", declarou Lula.
Na sequência, o petista defendeu a formação de parcerias entre os entes federados para a realização de obras, independentemente de discordâncias políticas.
"Nós queremos dizer: o governo federal, em parceria com o governo do Estado, em parceria com os municípios, estão fazendo tal coisa, por respeito ao povo e para que o povo também aprenda a respeitar os entes federados", continuou. "Porque, senão, o País desanda, o mau humor toma conta da sociedade".
Em seguida, Lula citou a ausência de "alguns" governadores e fez uma referência implícita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Alguns não têm comparecido, possivelmente, ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o Estado que ele gostava, para atender amigos, e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele", afirmou.
Na cerimônia, o governo anunciou a nova etapa do PAC com investimentos de R$ 41,7 bilhões. Os recursos não sairão integralmente do Orçamento da União. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, foram selecionadas 872 propostas de obras em 707 municípios.

Veja Também

Governo Lula aciona MPF contra decisões do Conselho Federal de Medicina

Presidente Lula promete tirar Brasil do mapa da fome até 2026

Lula defende tributação de super-ricos no G20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Pac Governador Palácio do Planalto Oposicão Bolsonaristas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados