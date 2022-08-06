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Lula registra candidatura à Presidência da República no TSE

Petista e Geraldo Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, composta por nove partidos, que será a maior entre todas em disputa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 ago 2022 às 20:27

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 20:27

Geraldo Alckmin e Lula em peça de campanha nas Eleições 2022
Geraldo Alckmin e Lula em peça de campanha nas Eleições 2022 Crédito: PT/ Divulgação
A candidatura à presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conta com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin na vice, foi formalmente registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (6).
De acordo com a assessoria de Lula, o registro da candidatura foi feito pela representante da coligação, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT, e pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.
Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, composta pela Federação PT-PV-PCdoB, pela Federação PSOL-REDE, pelo PSB, pelo Solidariedade, pelo Avante e pelo Agir. Ao todo, nove partidos integram a coligação, que será a maior entre todas em disputa e, por isso, também deve contar com o maior tempo de campanha em rede nacional de rádio e televisão. 
Oficialmente, a campanha eleitoral, quando os candidatos podem efetivamente pedir votos e divulgar seus números, começa no dia 16 de agosto. O registro no TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) deve ser feito até o dia 15 de agosto

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