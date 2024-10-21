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Acidente doméstico

Lula passa dia na residência oficial, sem agenda, após queda no banheiro

Presidente cancelou viagem para a Rússia por recomendação médica; ele desistiu de despachar do Planalto nesta segunda (21)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2024 às 14:06

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 14:06

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) passa esta segunda-feira (21) no Palácio da Alvorada, sem agenda oficial, após sofrer uma queda no banheiro no sábado (19).
Inicialmente, quando divulgou nota sobre o acidente doméstico, a Secom (Secretaria de Comunicação) informou que Lula despacharia no Planalto nesta semana, mas o presidente decidiu permanecer na residência oficial.
Ele recebeu por volta das 10h20 uma visita do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que também é médico. O assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim também se reúne com Lula.
O presidente passa bem e não perdeu a consciência, segundo aliados.
Presidente Lula em reunião com Alexandre Padilha e Celso Amorim
Lula participou de reunião com Alexandre Padilha e Celso Amorim no Palácio da Alvorada Crédito: RICARDO STUCKERT/PR
Devido ao incidente, o presidente não vai mais viajar para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics, onde ficaria até o fim da semana.
De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio Libanês, ele sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal", região responsável pela percepção visual. Levou pontos na região atrás da cabeça.
"Após avaliação da equipe médica, [Lula] foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", diz o boletim.
A viagem estava prevista para ocorrer neste domingo (20), mas foi cancelada depois que o presidente fez exames que indicaram a necessidade de ele permanecer em Brasília.
O seu médico Roberto Khalil esteve na capital para acompanhá-lo.
O presidente dormiu em casa e voltou no domingo (20) para novos exames. Depois, retornou ao Palácio da Alvorada. Nesta tarde, recebeu a visita do chanceler Mauro Vieira, com quem embarcaria para a Rússia.
De acordo com a Secom, Lula deve participar da cúpula dos Brics por videochamada, uma vez que a restrição diz respeito apenas a viagens de longa distância.

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