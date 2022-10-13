Lula ironiza discurso de Bolsonaro em ato esvaziado no Recife

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE - Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou para um público esvaziado na manhã desta quinta-feira (13) no Recife. O ato eleitoral aconteceu na avenida Boa Viagem, na zona sul da capital de Pernambuco. A via é tradicionalmente palco de manifestações bolsonaristas na cidade.

Os apoiadores, com roupas nas cores verde e amarela e bandeiras do Brasil, limitaram-se a ocupar o espaço em frente ao trio elétrico no qual o atual chefe do Executivo discursou.

Público acompanha discurso de Bolsonaro em ato no Recife Crédito: Tauat Resende / Twitter / Reprodução

Devido ao evento de campanha, foram realizadas diversas interdições no trânsito da região. Dois espaços foram reservados para a imprensa na areia da praia de Boa Viagem, mas os jornalistas puderam se locomover com facilidade pelo local, já que não havia um grande público.

Além da plateia na avenida, apoiadores de Bolsonaro ficaram nas varandas de prédios ao redor do hotel no qual o presidente participou de um evento reservado com lideranças religiosas.

É imagens aéreas que vocês querem? Então toma! pic.twitter.com/C4pirQcFGL — Tauat Resende (@heytauat) October 13, 2022

Em meio à repercussão do ato esvaziado nas redes sociais, o ex-presidente alfinetou Bolsonaro. O petista publicou uma imagem convocando apoiadores para a caminhada que fará nesta sexta-feira (14) no centro do Recife. "Amanhã estou em Recife junto com o povo. Vamos lá!", escreveu o candidato do PT no Twitter.

Junto com a mensagem, colocou uma foto do evento bolsonarista que reuniu um pequeno público.

Amanhã estou em Recife junto com o povo. Vamos lá! https://t.co/9BOgso4bKh pic.twitter.com/9MYFeR5wo1 — Lula 13 (@LulaOficial) October 13, 2022

A agenda de Bolsonaro em Pernambuco busca reduzir a desvantagem para o rival. Nos bastidores, aliados têm trabalhado para ampliar a votação no estado por meio de apoios de prefeitos para o segundo turno.

No primeiro turno, Lula recebeu 65,27% dos votos válidos em Pernambuco, e o presidente, 29,91%. Lula também venceu em todos os outros estados do Nordeste. Três dias após a votação, Bolsonaro associou o analfabetismo à vitória petista na região. Diante da repercussão, disse que não atacou os nordestinos.

Lula aproveitou e disse que quem tem "uma gota de sangue nordestino não pode votar em Bolsonaro".

Desde o primeiro turno, nordestinos têm sofrido ataques criminosos após a votação do petista na região.

Bolsonaro não tem palanque em Pernambuco no segundo turno. Duas mulheres disputam o governo: Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB). Quem vencer será a primeira governadora do estado.

LULA FARÁ CAMINHADA NO RECIFE

Nesta sexta (14), Lula , que apoia Marília, estará no Recife e participará de uma caminhada no centro da cidade. Já Raquel Lyra (PSDB) disse que não vai declarar o voto para presidente, optando pela neutralidade.