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Embolização

Lula fará novo procedimento para complementar cirurgia na cabeça

Intervenção cirúrgica será realizada na quinta-feira (12); boletim médico afirma que presidente passou o dia bem, "sem intercorrências"

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 17:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 dez 2024 às 17:39
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará na manhã desta quinta-feira (12) um novo procedimento como complementação da cirurgia realizada na cabeça na última terça-feira (10). De acordo com boletim médico divulgado às 16h30 desta quarta-feira (11), trata-se de uma embolização de artéria meníngea média.
Segundo a nota, Lula passou o dia bem, "sem intercorrências". Ele realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. "Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã", informa a nota, sem detalhar o horário do novo procedimento.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula permanece internado em São Paulo após cirurgia de urgência Crédito: Ricardo Stuckert / PR
O Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente está internado, afirmou que outras atualizações sobre o estado de saúde do chefe do Executivo serão dadas em uma coletiva de imprensa na quinta (12), às 10h. "Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo", diz o texto. "O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio."
O petista está internado em São Paulo. Ele sentiu dores de cabeça na segunda-feira (9) e foi até a unidade de Brasília do Sírio Libanês para fazer exames. O sangramento foi constatado, e Lula foi transferido de avião para a unidade de São Paulo, mais equipada, do mesmo hospital. A operação foi na madrugada de segunda para terça-feira. A expectativa é que ele volte para Brasília na próxima semana.

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