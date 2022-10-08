Lula e Bolsonaro têm empate técnico no Sudeste no 2° turno, aponta Datafolha

O presidente tem 47%, e o petista, 44% na região mais populosa do país, onde a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais. O grupo é considerado fundamental para o desfecho do pleito presidencial e tem o maior percentual de indecisos no momento: 7%.

Os adversários também têm empate técnico no Norte, onde Bolsonaro registra 48% e Lula , 45%, com margem de erro de seis pontos.

Na segunda região mais habitada do país, o Nordeste, o ex-presidente continua liderando com folga --66% a 28%, com margem de quatro pontos. Por outro lado, o atual mandatário angaria largas vantagens no Sul e no Centro-Oeste, onde as margens são de cindo e sete pontos, respectivamente.

Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro Crédito: Renato Pizutto / Band e Marcelo Camargo / Agência Brasil

O levantamento ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7). No Brasil, 43% do eleitorado está no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte e 7% no Centro-Oeste, segundo o Datafolha.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.