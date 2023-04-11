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100 dias de governo

Lula é aprovado por 39% e reprovado por 26%, aponta pesquisa Ipec

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em março, a avaliação positiva do presidente oscilou dois pontos porcentuais para baixo

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:53
BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ótimo ou bom para 39% dos brasileiros, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (11).
Para 30% dos entrevistados, a gestão é regular. Já aqueles que a avaliam como ruim ou péssima somam 26%. Outros 6% não souberam ou não responderam.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula completou 100 dias de governo na segunda-feira (10) Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 19 de março, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos porcentuais para baixo, passando de 41% para 39%. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 24% para 26%.
Os entrevistados também foram questionados pelo Ipec sobre como avaliam a forma de Lula governar. Entre os entrevistados, 54% aprovam, ante 37% que desaprovam. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 9%.No levantamento anterior, Lula tinha 57% de aprovação e 35% de desaprovação.
O instituto aponta ainda que pouco mais da metade dos brasileiros (52%) confia no presidente Lula, ante 44% que disseram não confiar.
O Ipec realizou 2 mil entrevistas em 128 municípios, entre os dias 1 e 5 de abril de 2023. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%.

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