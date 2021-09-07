Lula: ao invés de somar, Bolsonaro estimula a divisão, o ódio e a violência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta segunda-feira, 6, críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro e a defesa de medidas do seu governo, de 2003 a 2011. Durante pronunciamento veiculado pelas redes sociais em mensagem que antecede o Dia da Independência, Lula disse que o País tem caminhado para trás por causa de erros do atual governo, entre eles, "a falta de investimento no crescimento econômico ou em programas sociais".

O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em imagem de arquivo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

"Ao invés de anunciar soluções para o País, o que ele Bolsonaro faz neste dia é chamar as pessoas para a confrontação, é convocar atos contra os Poderes da República e contra a democracia, que ele nunca respeitou. Ao invés de somar, estimula a divisão, o ódio e a violência. Definitivamente, não é isso que o Brasil espera de um presidente", criticou Lula sobre as manifestações convocadas por Bolsonaro e apoiadores para esta terça-feira, 7. Entre as pautas dos movimentos estão ataques ao Supremo Tribunal Federal, a membros da CPI da Covid, prefeitos e governadores.

Entre as críticas ao governo Bolsonaro, o petista destacou a inflação dos alimentos e o que chamou de "política errada" para a venda de gasolina, atrelada à variação do dólar e não "ao custo real", que fez disparar o preço dos combustíveis.

Apesar da discordância ao atual governo, Lula reforçou que há jeito para o País. "É possível criar emprego novamente, que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação, é possível produzir comida saudável a preço justo para colocar na mesa das famílias outra vez", disse. Para Lula, o papel do presidente da República é "manter acesa a confiança no presente e no futuro e mostrar que é possível superar obstáculos".