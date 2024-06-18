Eleições

Lula admite candidatura à reeleição para derrotar o que chama de trogloditas

Presidente diz que em 2026 estará com auge de sua forma, no caso, aos 80 anos
Agência FolhaPress

18 jun 2024 às 14:27

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 14:27

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (18) à rádio CBN que poderá ser candidato à reeleição em 2026 para, segundo ele, derrotar o que chamou de "trogloditas".
Lula não citou nomes de adversários. "Se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse governo voltem eu serei candidato."
"Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista e um negacionista", completou o presidente, que, aos 80 anos em 2026, disse que estará no auge de sua vida.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Embora tenha dito que pode se candidatar, Lula afirmou que essa "não é a primeira hipótese."
"Nós vamos ter que pensar muito, tenho que medir meu estado de saúde e minha resistência física porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista", afirmou.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, Jair Bolsonaro (PL) disse a pelo menos três pessoas que aposta em recursos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reaver o direito de se candidatar novamente à Presidência em 2026.
O discurso do ex-presidente, porém, é visto por alguns aliados e por especialistas em direito eleitoral mais como um aceno à militância, para mantê-la acesa, do que como uma esperança real.
As projeções feitas por Bolsonaro também esbarram em dificuldades jurídicas — sobretudo no STF (Supremo Tribunal Federal).

