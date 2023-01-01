Lula: "A partir de hoje, Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida"

"A partir de hoje, a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida, o Portal da Transparência voltará a cumprir seu papel, os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público", se comprometeu Lula após ser empossado como 39º presidente da República.

Os sigilos impostos pelo governo Jair Bolsonaro foram um dos temas que se destacaram na campanha presidencial e também durante o governo de transição. Lula chegou a afirmar que, se ganhasse o pleito, iria assinar um decreto para "acabar com o sigilo de 100 anos", mecanismo que foi usado pelo ex-presidente durante sua gestão em uma série de documentos.