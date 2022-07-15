Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Luiz de Orleans e Bragança morre em São Paulo aos 84 anos
Luto

Luiz de Orleans e Bragança morre em São Paulo aos 84 anos

Herdeiro da família real portuguesa chefiava a Casa Imperial do Brasil, que defende a volta da monarquia no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2022 às 20:10

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 20:10

SÃO PAULO - Luiz de Orleans e Bragança morreu nesta sexta-feira (15), em São Paulo, aos 84 anos. Ele é descendente da família real que governou o Brasil sob o sistema monárquico até 1889, quando foi proclamada a República. Bragança era filho de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e Maria da Baviera e nasceu em 6 de junho de 1938, em Mandelieu-la-Napoule, na França. As informações são da Agência Brasil.
Desde a morte de seu pai, em 1981, passou a chefiar a Casa Imperial do Brasil, organização não governamental que defende o retorno à monarquia. Para o grupo, ele é o "legítimo sucessor dinástico de seus maiores, os Imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II e a Princesa Dona Isabel", conforme nota que comunica sua morte.
Luiz Orleans e Bragança
O velório de Luiz  de Orleans e Bragança será em São Paulo Crédito: Casa Imperial do Brasil
A Casa Imperial do Brasil será chefiada agora pelo irmão de Luiz, Bertrand de Orleans e Bragança. A entidade defende a "restauração da Monarquia nas linhas gerais da Constituição de 25 de março de 1824, feitas naturalmente as necessárias adaptações à atual realidade brasileira".
O velório de Luiz de Orleans e Bragança será na sede do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na Rua Maranhão, no bairro Higienópolis, em São Paulo, neste sábado (16) e domingo (17). O sepultamento será na segunda-feira (18), no Cemitério da Consolação, às 13h, também em São Paulo.

Veja Também

Brasil tem 156,4 milhões de eleitores aptos a votar, diz TSE

ES tem 2,9 milhões de eleitores aptos a votar, 166 mil a mais do que em 2018

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados