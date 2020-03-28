Lockdown pode ser necessário em algum momento, diz Mandetta

Coletiva de Imprensa do Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro e Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Brasília, DF. Crédito: Isac Nobrega

Em entrevista coletiva neste sábado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a paralisação deve ser analisada em cada cidade e Estado do País, inclusive com a possibilidade de lockdown. A única medida que ele descartou foi o fechamento total do território brasileiro. Na visão dele, esse último caso não seria positivo.

O ministro evitou se comprometer ao modelo de isolamento horizontal, defendido pelas entidades da área da saúde, ou vertical, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana. "Não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada disso. Existe a necessidade de arbitrar num determinado tempo qual grau de retenção que uma sociedade precisa fazer", afirmou, referindo-se ao combate à pandemia.

Mandetta fez um apelo para que governadores e prefeitos não tomem atitudes intempestivas e defendeu que precisa haver coordenação e ação nacional. "Agora é preciso coordenar a ação nacional. Precisa sentar e organizar. Aqueles que pensarem localmente e não tiverem cabeça e visão para ver o mundo, terão dificuldades", disse.