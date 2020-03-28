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Covid-19

Lockdown pode ser necessário em algum momento, diz Mandetta

A única medida que o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta descartou foi o fechamento total do território brasileiro

Publicado em 28 de Março de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 18:45
Coletiva de Imprensa do Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro e Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Brasília, DF.
Coletiva de Imprensa do Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro e Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Brasília, DF. Crédito: Isac Nobrega
Em entrevista coletiva neste sábado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a paralisação deve ser analisada em cada cidade e Estado do País, inclusive com a possibilidade de lockdown. A única medida que ele descartou foi o fechamento total do território brasileiro. Na visão dele, esse último caso não seria positivo.
O ministro evitou se comprometer ao modelo de isolamento horizontal, defendido pelas entidades da área da saúde, ou vertical, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana. "Não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada disso. Existe a necessidade de arbitrar num determinado tempo qual grau de retenção que uma sociedade precisa fazer", afirmou, referindo-se ao combate à pandemia.
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Mandetta fez um apelo para que governadores e prefeitos não tomem atitudes intempestivas e defendeu que precisa haver coordenação e ação nacional. "Agora é preciso coordenar a ação nacional. Precisa sentar e organizar. Aqueles que pensarem localmente e não tiverem cabeça e visão para ver o mundo, terão dificuldades", disse.
O ministro afirmou ainda que a partir da próxima semana o sistema de saúde contará com testes rápidos e com o uso da telemedicina, para que o atendimento seja feito na casa do paciente. Mandetta informou que ficará a frente da pasta, que coordena as medidas para combate do novo coronavírus no País até que Bolsonaro permita. Ele já havia dito isso depois de o presidente comentar que a quarentena precisava ser revista.

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