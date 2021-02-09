AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Lira transfere imprensa para subsolo no prédio do Congresso
Ordem

Lira transfere imprensa para subsolo no prédio do Congresso

A mudança pode dificultar o acesso de jornalistas ao presidente, já que ele poderá ingressar no plenário diretamente, sem precisar se deslocar pelo Salão Verde, além dos deputados

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 09:21
Novo presidente da Câmara dep. Arthur Lira (PP - AL), concede entrevista
Novo presidente da Câmara, Arthur Lira concede entrevista Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Uma semana após assumir a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL) mandou mudar o local de trabalho dos jornalistas na Casa. A ordem para retirar os profissionais de uma sala ao lado do plenário, onde ocorrem as votações, e deslocá-los para um espaço no subsolo do prédio do Congresso, foi comunicada nesta segunda-feira (8), pelo diretor-geral, Sérgio Sampaio. A intenção é instalar o gabinete de Lira onde funciona o Comitê de Imprensa desde a transferência do Legislativo para Brasília, na década de 1960.
A mudança pode dificultar o acesso de jornalistas ao presidente, já que ele poderá ingressar no plenário diretamente, sem precisar se deslocar pelo Salão Verde, além dos deputados.
A deputada Soraya Santos (PL-RJ), que até o mês passado exercia o cargo de primeira-secretária da Mesa Diretora, uma espécie de "prefeita da Câmara", afirmou que está em curso um projeto para alterar a estrutura física da Casa. "Com certeza, onde está hoje o Comitê de Imprensa, se fosse eu a presidente, seria a sala do presidente. Não por cerceamento (de imprensa), mas não pode um presidente, quando ele precisar fazer uma reunião com os seus líderes, quando ele precisar se dirigir ao Congresso, ele ter de atravessar o Salão Verde. Temos de otimizar o tempo", disse a deputada no último dia 25.
Não é a primeira vez que um presidente da Câmara tenta retirar a imprensa do local. O prédio do Legislativo é patrimônio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Veja Também

Lira exonera mais de 500 funcionários na Mesa Diretora da Câmara

A mudança foi tentada nas gestões do PT na presidência da Câmara, mas houve resistência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pois o prédio é tombado e, por isso, só pode ser modificado com autorização do órgão.
O aval só veio na gestão de Eduardo Cunha (MDB-RJ). O emedebista pretendia levar a reforma adiante, mas acabou tendo o mandato cassado em 2016 antes de conseguir executar a obra. Ele foi preso por envolvimento na Lava Jato no mesmo ano.
Na gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) o assunto chegou a ser discutido, mas também não foi adiante.
Questionada, a Câmara não informou o valor da reforma, que envolve até instalar um elevador para cadeirantes dentro do gabinete presidencial.

Veja Também

Na primeira reunião com Lira, governo pede autonomia do BC

Hora é de superar antagonismos, deixar para trás eventuais mágoas, diz Lira

Alinhada a Lira, Marília Arraes (PT) é eleita 2ª secretária da Câmara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motor da embarcação apresentou pane durante pescaria; dupla foi encontrada por equipe da Marinha e passa bem
Dois pescadores são resgatados após embarcação ficar 5 horas à deriva no litoral da Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda por que a Fifa avalia expandir ainda mais o torneio
Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados