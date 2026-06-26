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Economia (BR)

Como adaptar imóveis para aumentar o valor de locação e atrair hóspedes em plataformas de aluguel por temporada

Arquitetura e design estratégico ajudam a ampliar a rentabilidade e o valor percebido dos imóveis

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 17:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 jun 2026 às 17:15
Pequenas adaptações arquitetônicas, como a integração entre sala e cozinha, são capazes de transformar a percepção do imóvel e aumentar diretamente seu valor de locação (Imagem: PrimeLensCrafter | Shutterstock)
Pequenas adaptações arquitetônicas, como a integração entre sala e cozinha, são capazes de transformar a percepção do imóvel e aumentar diretamente seu valor de locação (Imagem: PrimeLensCrafter | Shutterstock) Crédito:
Com o crescimento das plataformas de aluguel por temporada e a mudança no comportamento dos consumidores, proprietários têm buscado alternativas para tornar seus imóveis mais atrativos e competitivos. Mais do que localização, aspectos como conforto, funcionalidade e experiência do usuário passaram a influenciar diretamente o valor de locação e a taxa de ocupação.
Nesse cenário, a arquitetura desempenha um papel fundamental. Pequenas adaptações podem transformar a percepção do imóvel, aumentar sua rentabilidade e atrair hóspedes em busca de experiências mais completas. Veja!

1. Aposte em ambientes integrados

A integração entre sala, cozinha e áreas sociais continua entre as características mais valorizadas no mercado imobiliário . Ambientes conectados ampliam a sensação de espaço, favorecem a convivência e tornam o imóvel mais versátil para diferentes perfis de usuários.
De acordo com Leandro Moraes, arquiteto e sócio-fundador da Casa Lemham, espaços bem planejados são capazes de elevar significativamente a experiência de quem utiliza o imóvel. “Hoje, as pessoas não buscam apenas um lugar para ficar. Elas procuram ambientes que proporcionem conforto, praticidade e conexão com seu estilo de vida”, afirma.

2. Invista em marcenaria e soluções inteligentes

Armários planejados, móveis multifuncionais e espaços de armazenamento bem distribuídos ajudam a otimizar a área disponível e aumentam a funcionalidade dos ambientes. Em imóveis compactos, essas soluções podem representar um diferencial importante, especialmente para hóspedes que permanecem por períodos mais longos.

3. Crie espaços para trabalho remoto

Com a consolidação do home office , cresceu a demanda por imóveis que ofereçam áreas adequadas para estudo e trabalho. Uma bancada funcional, iluminação adequada e boa ergonomia podem aumentar o interesse de locatários e viajantes.
Segundo Hamanda Siqueira, arquiteta e sócia-fundadora da Casa Lemham, adaptar os espaços às novas formas de viver e trabalhar tornou-se um dos principais desafios da arquitetura contemporânea. “Hoje, um imóvel precisa acompanhar diferentes rotinas. Criar ambientes flexíveis e funcionais é uma forma de agregar valor e atender às expectativas dos usuários”, destaca.
Cenários de iluminação bem planejados elevam a percepção do imóvel e contribuem diretamente para avaliações mais positivas nas plataformas de aluguel por temporada (Imagem: Zastolskiy Victor | Shutterstock)
Cenários de iluminação bem planejados elevam a percepção do imóvel e contribuem diretamente para avaliações mais positivas nas plataformas de aluguel por temporada (Imagem: Zastolskiy Victor | Shutterstock) Crédito:

4. Priorize conforto e iluminação

A iluminação influencia diretamente a percepção dos ambientes. A entrada de luz natural, combinada a diferentes cenários de iluminação artificial, cria espaços mais acolhedores e sofisticados. Além disso, conforto térmico, ventilação cruzada e soluções acústicas contribuem para avaliações mais positivas e maior permanência dos usuários.
“O verdadeiro luxo está nos detalhes e na sensação de bem-estar proporcionada pelos espaços. Um projeto pensado para acolher tende a gerar maior valor percebido ao longo do tempo”, destaca Leandro Moraes.

5. Valorize áreas externas

Varandas, jardins e áreas gourmet seguem entre os espaços mais desejados por hóspedes e moradores. Mesmo ambientes reduzidos podem ser transformados em locais de convivência e relaxamento por meio do paisagismo e da escolha adequada do mobiliário. Essa conexão com a natureza tornou-se especialmente relevante em um momento em que as pessoas buscam equilíbrio e qualidade de vida dentro de casa.

Arquitetura como investimento

Mais do que uma questão estética, a arquitetura tem se consolidado como uma ferramenta estratégica de valorização imobiliária. Imóveis capazes de oferecer experiências diferenciadas, funcionalidade e identidade tendem a se destacar em um mercado cada vez mais com p etitivo . Para os arquitetos, valorizar um imóvel significa criar espaços que traduzam histórias, promovam bem-estar e acompanhem as transformações do modo de viver contemporâneo.
Leandro Moraes destaca que a valorização de um imóvel está diretamente ligada à experiência que ele proporciona. “Imóveis que conseguem unir funcionalidade, conforto e identidade costumam se destacar mais no mercado e apresentar melhores resultados de ocupação e rentabilidade”, afirma.
Cada detalhe influencia a forma como o imóvel é vivido. “Acreditamos que a arquitetura vai além da forma. Ela é capaz de criar conexões, despertar emoções e transformar a experiência de morar. São esses atributos que tornam um imóvel verdadeiramente valioso”, finaliza Hamanda Siqueira.
Por Maria Clara Ruza

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