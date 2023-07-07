Linha Direta: 36 pessoas são presas após exibição de crimes no programa

O apresentador do "Linha Direta", versão 2023, Pedro Bial Crédito: Fábio Rocha/Divulgação

Após a volta do programa Linha Direta à grade da TV Globo, em 4 de maio, ao menos 36 prisões de pessoas acusadas de crimes retratados no TV foram realizadas, segundo a emissora. O décimo e último episódio da atual temporada do Linha Direta será exibido nesta quinta-feira, 6.

Conforme a TV Globo, o programa ajudou na solução de três casos, sendo que em um deles (o Golpe dos Nudes) ocorreram 34 prisões.

A primeira prisão ocorrida após a exibição no Linha Direta foi de John Lennon Menezes Maia, acusado de participar da morte da menina Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, em março de 2022, em Manaus. O caso foi retratado em 18 de maio e ele foi preso no dia 31, na mesma cidade, após denúncia feita por meio do telefone 181 por pessoas que assistiram ao programa e reconheceram Maia. Ele trabalhava como lavador de carros na rua Atagamita, no bairro Aleixo, em Manaus. Ao receber voz de prisão, tentou fugir e foi atingido com um tiro em um dos pés.

O programa sobre o Golpe dos Nudes, exibido em 25 de maio, rendeu consequências em dois momentos distintos. Quatro dias depois, em 29 de maio, 33 acusados de integrar a quadrilha foram presos em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Depois, em 15 de junho, foi presa em Porto Alegre uma das líderes da quadrilha, a até então foragida Giliane Lindsai da Silva Abreu. Todas as prisões ocorreram após denúncias decorrentes de identificação por meio do programa.