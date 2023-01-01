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Repercussão internacional

Líderes mundiais parabenizam Lula por posse como presidente do Brasil

Entre as autoridades estão o francês Emmanuel Macron, a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner e o presidente da Venezuela, Nicólas Maduro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 20:43

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 20:43

Líderes mundiais parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela cerimônia de posse ocorrida neste domingo (1º), em Brasília. Entre os nomes estão o presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, o francês Emmanuel Macron, a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner, e o rei da Espanha, Felipe VI.
"Parabenizo com alegria a posse do nosso camarada @LulaOficial, como Presidente do Brasil. Uma nova onda de libertação percorre a Pátria Grande, abrindo caminhos de avanço geopolítico para projetos sindicais sul-americanos. Nosso abraço a Lula e ao povo brasileiro!", escreveu o venezuelano.
O presidente francês, Emmanuel Macron, comemorou a posse do brasileiro em um tuíte escrito em português. “Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns, caro Presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!”
O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, escreveu que Lula inicia "um terceiro período histórico" como presidente do Brasil.
"Em nome do Reino Unido, gostaria de desejar todo o sucesso na liderança do Brasil e espero fortalecer nossos laços econômicos, culturais e ambientais."
A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, celebrou a posse de Lula: "Amanhece um novo dia na América do Sul. Força, Lula! Força, Brasil!"
O presidente argentino, Alberto Fernández, esteve na posse do presidente eleito e compartilhou uma foto com o petista e a faixa presidencial.
"Parabéns, presidente Lula! A América Latina se uniu e lutou. O sonho se tornou realidade. Desejo o melhor para esta gestão, o futuro será de profunda fraternidade. Com um olhar mais justo, livre e igualitário, alcançaremos o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos."
O presidente chileno, Gabriel Boric, publicou uma foto com Lula e a faixa presidencial. "Esperança, democracia, justiça e dignidade para nossos povos. Com ⁦Lula, vamos juntos", escreveu.
O líder colombiano, Gustavo Petró, escreveu: "Em poder do presidente Lula em Brasília. Espero que essas mudanças políticas levem ao caminho irreversível da integração na América do Sul".
O presidente do Equador, Guillermo Lasso, divulgou a foto tirada ao cumprimentar o petista no evento da posse. "Saudamos o presidente Lula. Estreitar as relações com a República do Brasil, em benefício de ambas as nações, é um objetivo que compartilhamos. Sucessos em seu mandato presidente."
O perfil da família real espanhola compartilhou fotos do rei da Espanha, Felipe VI, com o presidente brasileiro. "O Rei com Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto após assistir à cerimônia de Transmissão do Comando Presidencial ao Presidente eleito da República Federativa do Brasil."

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