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Presidente se recusa

Lewandowski vai decidir se Bolsonaro tem que mostrar exame de coronavírus

Presidente diz que fez testes, que deram negativo, mas se recusa a mostrar resultados. Durante a pandemia de coronavírus ele não cumpre isolamento e cumprimenta pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 11:46

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 11:46

Ministro do STF Ricardo Lewandowski
Ministro do STF Ricardo Lewandowski foi sorteado relator do caso   Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado relator do pedido do "Estadão" para que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, que desobrigou o presidente Jair Bolsonaro de apresentar exames feitos para detectar o coronavírus.
Nesta segunda-feira, o Estadão apresentou uma reclamação ao STF em que alega que a decisão de Noronha interrompeu a livre circulação de ideias e versões dos fatos, bloqueou a fiscalização dos atos dos agentes públicos pela imprensa e asfixiou a liberdade informativa do jornal.
Na reclamação, o Estadão ressalta que três decisões diferentes foram favoráveis ao pleito, assim como parecer do Ministério Público Federal. Todos eles aquiesceram ser urgente e pertinente ao interesse público o acesso à documentação escondida pela Presidência, completa a peça. O jornal recorrerá também ao próprio STJ contra a decisão monocrática de Noronha. O recurso será apreciado por um colegiado de ministros daquele tribunal.
A decisão do ministro João Otávio de Noronha ofende escandalosamente a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade que tirou do mundo jurídico a Lei de Imprensa, em 2009. Nessa decisão, houve infinitas alusões ao alcance da liberdade de imprensa e de expressão, todas descumpridas pela decisão do presidente do STJ, afirmou o advogado do Estadão Afranio Affonso Ferreira Neto.

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A Justiça Federal de São Paulo e, posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) garantiram ao Estadão o direito de ter acesso aos resultados, por conta do interesse público em torno da saúde do presidente da República. A decisão de Noronha, no entanto, derrubou o entendimento da primeira e da segunda instâncias.
Agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante-se a proteção a sua intimidade e privacidade, direitos civis sem os quais não haveria estrutura mínima sobre a qual se fundar o Estado Democrático de Direito, escreveu Noronha.

PRESIDENTE DO STJ ANTECIPOU POSIÇÃO, O QUE É PROIBIDO

Na reclamação apresentada nesta segunda-feira ao STF, o Estadão lembra que Noronha antecipou sua posição sobre o tema em entrevista ao site jurídico JOTA, na quinta-feira, um dia antes de a AGU apresentar recurso ao próprio ministro, o que contraria a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Na entrevista, o presidente do STJ afirmou que não é republicano exigir que os documentos de Bolsonaro sejam tornados públicos. Vem cá, o presidente tem que dizer o que ele alimenta, se é (sangue) A+, B+, O-?, disse, na ocasião. Não é porque o cidadão se elege presidente ou e ministro que não tem direito a um mínimo de privacidade. A gente não perde a qualidade de ser humano por exercer um cargo de relevância na República, completou.

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