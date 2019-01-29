Leia a decisão que mandou prender cinco por desastre em Brumadinho

Os engenheiros André Yassuda e Makoto Namba, da empresa Tüv Süd, e os funcionários da Vale – César Augusto Paulino Grandchamp, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo – presos em São Paulo e Minas Gerais nesta terça-feira (29), são investigados pelos crimes de homicídio qualificado, crime ambiental e falsidade ideológica. A informação consta na decisão da juíza Perla Saliba Brito, da Comarca de Brumadinho.
O blog Fausto Macedo, do Estadão, divulgou a decisão na íntegra.
DOCUMENTO A decisão [.PDF]