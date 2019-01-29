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Justiça

Leia a decisão que mandou prender cinco por desastre em Brumadinho

Os engenheiros da Tüv Süd e os três funcionários da Vale são investigados por homicídio qualificado, falsidade ideológica e crimes ambientais

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 17:06

Publicado em 

29 jan 2019 às 17:06
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sobrevoo da região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. Crédito: Divulgação/Presidência
Os engenheiros André Yassuda e Makoto Namba, da empresa Tüv Süd, e os funcionários da Vale – César Augusto Paulino Grandchamp, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo – presos em São Paulo e Minas Gerais nesta terça-feira (29), são investigados pelos crimes de homicídio qualificado, crime ambiental e falsidade ideológica. A informação consta na decisão da juíza Perla Saliba Brito, da Comarca de Brumadinho
O blog Fausto Macedo, do Estadão, divulgou a decisão na íntegra. 
 DOCUMENTO  A decisão [.PDF]
> Engenheiros que atestaram segurança da barragem da Vale são presos em SP
> Diretor jurídico da Vale diz que empresa colabora com as autoridades
 

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