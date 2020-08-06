Lava Jato mira conluio entre empresários e agentes públicos para desvios na saúde

Polícia Federal deflagra nesta quinta-feira (6), a Operação Dardanários Crédito: Marcelo Camargo | Arquivo Agência Brasil

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Dardanários para desarticular conluio entre empresários e agentes públicos, que tinha por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da saúde. A ofensiva apura crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os policiais federais cumprem seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Goiânia/GO e Brasília/DF. Segundo a PF, três pessoas já foram presas.

A operação é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, indicou a PF.

Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.