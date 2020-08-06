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Operação Dardanários

Lava Jato mira conluio entre empresários e agentes públicos para desvios na saúde

A Polícia Federal cumpre seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Goiânia/GO e Brasília/DF

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 09:41
Polícia Federal
Polícia Federal deflagra nesta quinta-feira (6), a Operação Dardanários Crédito: Marcelo Camargo | Arquivo Agência Brasil
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Dardanários para desarticular conluio entre empresários e agentes públicos, que tinha por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da saúde. A ofensiva apura crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os policiais federais cumprem seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis (RJ), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Goiânia/GO e Brasília/DF. Segundo a PF, três pessoas já foram presas.
A operação é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, indicou a PF.
Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
"O nome da operação faz referência aos agentes de 'negócios', atravessadores que intermediavam as contratações dirigidas", afirmou a PF em nota.

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