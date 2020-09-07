Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lava Jato 'está sofrendo alguns reveses', diz Moro
Ex-ministro da Justiça

Lava Jato 'está sofrendo alguns reveses', diz Moro

Moro disse que a continuidade e as condições de trabalho das forças-tarefas da Lava Jato estão 'ameaçadas'

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 09:21
Sergio Moro
Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro agradeceu neste domingo, 6, os manifestantes que participaram de carreata em apoio à Operação Lava Jato. Em vídeo gravado para o movimento Vem Pra Rua, o ex-juiz federal afirmou que a operação "infelizmente está sofrendo alguns reveses neste momento".
"A Operação Lava Jato foi a maior operação anticorrupção da história do Brasil e infelizmente tá sofrendo alguns reveses agora neste momento. Todo apoio é bem-vindo. Evidentemente, tudo isso faz parte de uma agenda maior anticorrupção, que precisa também de aprovações de lei no Congresso, como a PEC da segunda instância", disse.
O vídeo foi exibido durante uma transmissão ao vivo do movimento para acompanhar as carreatas que aconteceram em várias cidades do País hoje.
"Muito obrigada para aqueles que foram na rua, para aqueles que saíram em carreata. Sempre importante não ofender, não xingar, não usar mensagens de ódio, mas sim de apoio a fazer a coisa certa", disse. À tarde, o ex-ministro também compartilhou um vídeo com imagens de uma carreata nas redes sociais.
Em entrevista ao jornal "Correio Braziliense", publicada neste domingo, Moro disse que a continuidade e as condições de trabalho das forças-tarefas da Lava Jato estão "ameaçadas". A cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) tem tentado enquadrar os procuradores de Curitiba, sob o discurso de que é preciso "corrigir rumos" e acabar com "caixas-pretas".

Veja Também

Com desfile cancelado, Bolsonaro falará na TV no Dia da Independência

FHC faz mea-culpa e afirma que emenda que permitiu reeleição foi um erro

Brasil registra 456 mortes pela Covid-19 e tem 126.686 óbitos

O ex-ministro da Secretaria de Governo general Santos Cruz também usou as redes sociais neste domingo para defender a Lava Jato. Pelo Twitter, ele afirmou que a operação "trouxe esperança de que era possível combater a corrupção no Brasil".
"A percepção de enfraquecimento da Lava Jato é motivo de desilusão e decepção. O combate à corrupção e à fraude é fundamental ao Brasil. Infelizmente, o momento é de descrença. Nada de Novo no Front", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer
Imagem de destaque
Por que o Spotify não tem um botão para filtrar música feita por IA
Imagem BBC Brasil
Por que a Anvisa proibiu agora o clobutinol, xarope banido em outros países

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados