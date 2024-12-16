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Susto

Lancha explode e duas pessoas ficam feridas em Santa Catarina

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam sentadas sobre o compartimento do motor central quando houve a explosão de combustível no equipamento

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2024 às 16:03
A lancha explodiu por volta das 12h30 no Porto de Itá, a 500 km da capital
A lancha explodiu por volta das 12h30 no Porto de Itá, a 500 km da capital Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Uma explosão em uma lancha deixou um homem e uma mulher feridos em Itá (SC) neste domingo (15). O acidente ocorreu por volta das 12h30 no Porto de Itá, a 500 km da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam sentadas sobre o compartimento do motor central quando houve a explosão de combustível no equipamento.
Os dois teriam saltado na água na sequência. O homem e a mulher nadaram até às margens, onde foram encontrados e atendidos pela corporação. As vítimas estavam conscientes e com queimaduras de segundo grau nos membros inferiores. Após alguns curativos, os dois foram levados ao Hospital São Pedro da cidade e liberados ainda ontem, informou a direção da unidade ao UOL.
Os bombeiros conseguiram conter as chamas da lancha pouco tempo depois. Imagens mostram uma fumaça preta saindo do barco e a destruição deixada dentro da embarcação.

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