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Danos morais

Lama no Rio Doce: Vale diz que não foi notificada sobre ação de R$ 3,6 bi

Valor corresponde a ação que pede indenização por danos morais no rompimento da barragem de Fundão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2024 às 09:20

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 09:20

A Vale informou, na noite da segunda-feira (24), que não foi notificada pelo poder judiciário a respeito da ação judicial movida pelos Ministérios Públicos Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo contra a empresa, BHP e Samarco com pedido de indenização de R$ 3,6 bilhões por danos morais coletivos.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que irá apresentar seus argumentos ao juízo competente em momento oportuno.
Linhares - Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco
Foz do Rio Doce, em Linhares, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira
A Vale reitera que o processo de reparação de danos decorrentes da barragem de Fundão, em 2015, é conduzido pela Fundação Renova em linha com os compromissos firmados pelas companhias junto às autoridades brasileiras.
"Com Samarco, BHP, instituições de justiça e representantes do poder público, a companhia segue comprometida com as negociações por um acordo de caráter definitivo, que garanta reparação justa e integral às pessoas afetadas e ao meio ambiente", afirma a mineradora.

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