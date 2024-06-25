Lama no Rio Doce: Vale diz que não foi notificada sobre ação de R$ 3,6 bi

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que irá apresentar seus argumentos ao juízo competente em momento oportuno.

Foz do Rio Doce, em Linhares, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco

"Com Samarco, BHP, instituições de justiça e representantes do poder público, a companhia segue comprometida com as negociações por um acordo de caráter definitivo, que garanta reparação justa e integral às pessoas afetadas e ao meio ambiente", afirma a mineradora.