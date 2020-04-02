Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Laboratórios agropecuários poderão atuar no diagnóstico de Covid-19
Pandemia

Laboratórios agropecuários poderão atuar no diagnóstico de Covid-19

Anvisa alterou regulamento temporariamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:06

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:06

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alterou por seis meses o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. A medida, em caráter excepcional, permitirá a participação de laboratórios federais de defesa agropecuária, vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na rede de laboratórios aptos a realizarem análises para o diagnóstico de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
Para inclusão dos laboratórios do ministério, a diretoria colegiada da agência reguladora publicou resolução que suspendeu temporariamente o regulamento.
Conforme nota da Anvisa, a suspensão de algumas exigências não exime os laboratórios federais de defesa agropecuária, entretanto, de atender os requisitos técnicos para garantir a qualidade e a segurança das análises para o diagnóstico da covid-19, conforme as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde.
Vão participar desse esforço os laboratórios de defesa agropecuária de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.
De acordo com o ministério, estão à disposição do Ministério da Saúde 84 laboratórios. Além das unidades de defesa agropecuária, há os laboratórios da Embrapa e da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac). Os laboratórios estão distribuídos em 42 instalações localizadas em 19 estados e 27 cidades.
Com informações da Agência Brasil

Veja Também

Álcool gel: se falsificado, não use; se legalizado, use com cuidado

Cientistas chineses anunciam descoberta contra Covid-19

Saiba identificar quando a falta de ar pode indicar Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados